A guerra entre Estados Unidos e Irã causou uma crise energética global, fechando o estreito de Ormuz e aumentando a demanda por petróleo russo. Segundo o Kremlin, diversos países agora buscam fontes alternativas de energia.



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