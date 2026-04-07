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Kremlin afirma que mundo se mobiliza em busca de energia russa

Guerra entre Estados Unidos e Irã desencadeou crise energética para economia global

Conexão Record News|Do R7

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A guerra entre Estados Unidos e Irã causou uma crise energética global, fechando o estreito de Ormuz e aumentando a demanda por petróleo russo. Segundo o Kremlin, diversos países agora buscam fontes alternativas de energia.

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