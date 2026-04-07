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Trump faz brincadeira sobre ser popular na Venezuela

Presidente americano disse que está à frente de todos os políticos e falou sobre entregas de petróleo

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Em tom de brincadeira, o presidente americano Donald Trump afirmou que é mais popular do que qualquer político na Venezuela.

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