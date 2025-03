Voo supersônico pode ligar Londres a Nova York em menos de quatro horas Empresa norte-americana promete operar aeronaves em velocidade Mach 1.7, 127% mais rápido que um avião comercial Internacional|Do R7 26/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O custo inicial das passagens é estimado em R$ 30 mil Divulgação/Boom Supersonic

Duas décadas após a aposentadoria do jato Concorde, a companhia Boom Supersonic busca reviver os voos comerciais supersônicos com o jato Overture. Recentemente, a empresa realizou testes com o protótipo XB-1, marcando um avanço na tentativa de reduzir o tempo de viagem entre Londres e Nova York para três horas e 30 minutos. Hoje, o trajeto é feito em aproximadamente oito horas.

Fundada em 2014, a Boom Supersonic iniciou o projeto do Overture em 2016. O jato está sendo projetado para operar a velocidades de Mach 1.7 (2.082 km/h), mais rápido que os aviões comerciais convencionais, e sem o uso de pós-combustão, reduzindo ruído e consumo de combustível.

Em janeiro de 2025, o XB-1 realizou testes para avaliar a viabilidade da tecnologia. Segundo a Boom, os ensaios confirmaram que a aeronave pode quebrar a barreira do som sem um estrondo audível, fator que pode viabilizar voos supersônicos sobre terras habitadas, ampliando as possibilidades de rotas.

Today, Boom (YC W16) made history. They successfully broke the sound barrier (3 times!) with XB-1, the first civil supersonic jet made in America.



Congrats to @bscholl, Chief Test Pilot Tristan "Gepetto" Brandenburg, and the entire @boomaero team! pic.twitter.com/dDlfnE86Wr — Y Combinator (@ycombinator) January 28, 2025

Desafios e previsões

Contudo, a Boom Supersonic enfrenta desafios significativos, incluindo certificação regulatória e o desenvolvimento do motor Symphony, que será produzido internamente. O motor promete eficiência aprimorada, mas a empresa precisará superar dificuldades técnicas e financeiras para concluí-lo.

‌



A Boom afirma ter 130 pedidos de aeronaves de companhias aéreas consolidadas, com um mercado potencial de mil unidades. O custo inicial das passagens é estimado em US$ 5.000 (cerca de R$ 30 mil), significativamente menor que os valores ajustados pela inflação do Concorde.

Especialistas em aviação apontam que o sucesso do Overture dependerá da viabilidade econômica e da capacidade da Boom de captar recursos. A empresa estima que os primeiros voos comerciais possam ocorrer até o final da década, mas a história da aviação supersônica indica que o caminho até lá será desafiador.

‌



O Overture é considerado o sucessor do Concorde, que foi desenvolvido em parceria entre Reino Unido e França, operando entre 1976 e 2003. A aeronave reduzia o tempo de viagens transatlânticas para cerca de três horas, mas sofreu com altos custos operacionais, consumo elevado de combustível, restrições de voo sobre áreas habitadas devido ao estrondo sônico e a queda na demanda após um acidente fatal em 2000. O programa do Concorde foi encerrado por inviabilidade econômica.