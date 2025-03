Overbooking além da aviação: entenda como regras funcionam para viagens marítimas e rodoviárias

Ao Conexão Record News desta segunda-feira (24), Maria Inês Dolci, advogada da comissão de defesa do consumidor da OAB de São Paulo, explica os direitos dos consumidores em caso de overbooking — quando o número de assentos vendidos foi maior do que a quantidade disponível. A discussão voltou à tona com casos como o ocorrido em um cruzeiro temático que partiu do Porto de Santos , na última semana, em que passageiros aguardaram por mais de 12 horas para descobrirem que não iriam embarcar.





A advogada explica que a medida é legal por parte das companhias, segundo a legislação, mas que os direitos dos consumidores também precisão ser resguardados, seja em cruzeiros, viagens aéreas ou rodoviárias. Uma vez que as empresas possuem controle do número de passageiros e de assentos livres, quando os clientes não são acomodados, cabe recurso , como a reacomodação, reembolso e compensação com valor financeiro e outros benefícios.