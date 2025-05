São Paulo registra madrugada mais fria do ano com 13,3ºC Prefeitura intensifica apoio devido à queda de temperatura Conteúdo Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/05/2025 - 12h38 (Atualizado em 15/05/2025 - 12h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

São Paulo registra menor temperatura do ano, e Prefeitura aciona operação contra o frio

São Paulo registrou a temperatura mais baixa do ano na madrugada desta quinta-feira, com os termômetros marcando 13,3 graus Celsius. Este valor foi inferior ao registrado no dia anterior, que foi de 14 graus. Desde domingo, a cidade está em atenção por conta das baixas temperaturas.

A prefeitura de São Paulo ativou a operação Baixas Temperaturas, que envolve a distribuição de alimentos e cobertores para pessoas em situação de vulnerabilidade. Esta ação é implementada sempre que a temperatura atinge os 13 graus Celsius. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas prevê que a temperatura mínima na madrugada de sexta-feira deve novamente alcançar 13 graus.

Assista em vídeo - São Paulo registra menor temperatura do ano, e Prefeitura aciona operação contra o frio

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!