JR Dinheiro: Número de empréstimos consignados a beneficiários do INSS sobe 54% em um mês

Número de empréstimos consignados a beneficiários do INSS sobe 54% em um mês A taxa é apenas menor do que um empréstimo comum; entenda

O número de empréstimos consignados a beneficiários do INSS subiu 54% em apenas um mês. A ideia de que o consignado a aposentados e pensionistas tem juros baixos é um mito. A taxa é apenas menor do que um empréstimo comum, pela garantia de ser descontado antes mesmo do beneficiário receber. No JR Dinheiro, Patricia Lages tira as dúvidas sobre esta modalidade.