Dupla em moto quebra vidro de carro e furta mochila no bairro Buritis, em BH; veja vídeo

Dois homens em uma motocicleta foram flagrados por câmeras de segurança furtando uma mochila de dentro de um carro estacionado na rua Deputado Fábio Vasconcelos, no bairro Buritis, na região Oeste de Belo Horizonte. O crime aconteceu na noite dessa sexta-feira (16), enquanto o proprietário do veículo fazia compras em uma loja de móveis. As imagens mostram o momento em que os suspeitos chegam ao local em uma motocicleta. Um deles desce, se aproxima do carro e tenta forçar o vidro de uma das janelas. Segundos depois, o homem retorna, quebra o vidro e retira a mochila do interior do veículo. Enquanto isso, o comparsa aguarda na motocicleta para facilitar a fuga. Após o furto, os dois deixam o local. Em entrevista à RECORD Minas, a vítima, de 37 anos, contou que havia estacionado em frente a uma loja para comprar um sofá. O homem permaneceu no estabelecimento por cerca de duas a três horas, período em que o crime aconteceu.