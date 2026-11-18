Um motorista de caminhão, de 63 anos, morreu após ser baleado durante um assalto a um veículo de entregas, na cidade de Ubá, região da Zona da Mata em Minas Gerais, a 248km de Belo Horizonte. O ajudante dele também foi atingido por disparos de arma de fogo e acabou preso após a Polícia Militar encontrar aproximadamente R$ 17 mil escondidos com ele. O crime foi registrado na Avenida Ex-Combatentes, em frente a um supermercado.