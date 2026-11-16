Uma mulher foi atropelada por um carro desgovernado enquanto aguardava um ônibus na manhã desse sábado (14), no bairro Sol Nascente, em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O momento do acidente foi registrado por uma câmera de segurança. A vítima, identificada como Juliana, estava sentada em um ponto de ônibus quando foi surpreendida pelo veículo, que atingiu a estrutura onde ela aguardava o coletivo. Com o impacto, a mulher ficou ferida e precisou ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Juliana contou que costuma esperar o ônibus em um ponto localizado em frente à própria casa. No entanto, naquele dia, decidiu mudar de local e aguardar o transporte em outro abrigo, que tinha um banco para se sentar.