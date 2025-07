Câmara de BH recebe sugestões da população e se prepara para votar orçamento de 2026 Tramitação do projeto segue para uma nova etapa; vereadores apresentaram emendas e Plenário vai decidir metas e prioridades de gastos de BH em 2026 Minas Gerais|Conteúdo Patrocinado 30/07/2025 - 10h08 (Atualizado em 30/07/2025 - 10h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA A Câmara Municipal de Belo Horizonte se prepara para votar a LDO para 2026.

Legislativo recebeu 224 sugestões da população sobre investimentos públicos em diversas áreas.

As propostas incluem melhorias no SUS, segurança e acesso a serviços de saúde.

17 sugestões foram transformadas em emendas para votação, enquanto 194 foram encaminhadas ao Executivo. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Vereadores se preparam para votar Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026 Divulgação/Claudio Rabelo/CMBH

A Câmara Municipal de Belo Horizonte se prepara para votar a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), que dita em quais áreas os recursos públicos devem ser investidos em 2026. Na elaboração do PL (Projeto de Lei), o Legislativo municipal recebeu 224 propostas da população com sugestões que contemplam diversas áreas.

“Foram apresentadas diversas solicitações, como a redução das filas do SUS, o reforço da presença da Guarda Municipal em áreas comerciais, a ampliação do acesso a próteses dentárias, a oferta de atividades esportivas para pessoas em sofrimento psíquico, entre outras demandas importantes”, informou a Câmara Municipal.

Com o recebimento das sugestões da população, a tramitação da Lei segue para uma nova etapa: os vereadores vão apresentar novas emendas, para depois o texto ser analisado e votado em Plenário. Todo o processo pode ser acompanhado no site da Câmara Municipal.

Vereadores vão apresentar novas emendas e texto será analisado e votado em plenário Reprodução/Câmara Municipal de Belo Horizonte

Lei de Diretrizes Orçamentárias

A Lei de Diretrizes Orçamentárias define como e em quais áreas a Prefeitura de Belo Horizonte deve investir os recursos públicos. Ela é aprovada no ano anterior à utilização dos valores. A LDO estabelece prioridades e define metas para áreas como saúde, educação, mobilidade e segurança.

‌



As sugestões da população foram enviadas tanto pelos cidadãos quanto pelas organizações civis.

“O salto no número de sugestões é um marco: em 2024 foram apenas 30. Em 2025, mais de sete vezes isso. Isso mostra que a população respondeu ao chamado e está cada vez mais engajada nas decisões que moldam o futuro da cidade”, destacou a Câmara.

‌



De acordo com o Legislativo, das 224 propostas recebidas da população, 17 foram transformadas em emendas que foram integradas ao projeto original da LDO e agora seguem para votação.

Outras 194 foram enviadas como indicações formais ao Executivo municipal, com o destaque de que são pedidos da população belo-horizontina. Ainda de acordo com a instituição, as 13 restantes não foram utilizadas por razões técnicas ou legais.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp