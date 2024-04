Cardiologista é indiciado por morte de paciente durante retirada de DIU em MG

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Polícia Civil indiciou o médico cardiologista Roberto Márcio Martins de Oliveira por homicídio com dolo eventual, quando não há a intenção, mas a pessoa assume o risco de matar. Roberto foi o responsável pela retirada do dispositivo intrauterino que terminou com a morte de Jéssica Marques Vieira, de 32 anos. O procedimento foi realizado, no dia 4 de novembro de 2023, em uma clínica particular de Matozinhos, a 47 km de Belo Horizonte.