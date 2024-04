MGR Economia: juros mais baixos impulsionam empreendedorismo feminino em MG

Alto contraste

As linhas de crédito exclusivas para mulheres empreendedoras impulsionam o setor de comércio e serviços. Dinheiro com juros mais baixos ajuda a começar ou ampliar uma iniciativa.

Até o dia 31 de março, o BDMG (Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais) está oferecendo, a micro e pequenas empresas lideradas por mulheres, taxa reduzida de 4,9% ao ano mais Selic e prazo total de 48 meses.

O assunto foi tema do quadro MGR Economia, da Record Minas, nesta terça-feira (19). O programa recebeu a gerente de negócios do BDMG, Aline Verneque, que mostra como as mulheres podem ter acesso a esse benefício.