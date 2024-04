Obras na cratera que se abriu no bairro Belvedere, em BH, estão paralisadas Justiça do Trabalho interditou as obras por falta de segurança; trabalhos no local já duram 10 dias

Há 10 dias, obras no buraco que se abriu na avenida Presidente Eurico Dutra, no bairro Belvedere, na região centro-sul de Belo Horizonte, tem causado transtornos. As obras que iam durar cerca de duas semanas estão paralisadas, desde que foram interditadas pela Justiça do Trabalho por falta de segurança. A Record Minas esteve no local e conversou com os moradores e mostra como está a situação.