Pessoas com deficiência lutam contra burocracia em busca de carros com menos impostos Há 29 anos uma lei garante isenção de impostos federais e estaduais na compra de veículos novos para pessoas com deficiência

MG Record| 26/03/2024 - 20h40 (Atualizado em 01/04/2024 - 11h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share