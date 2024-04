R7 no MGR: exposição gratuita traz história de Tiradentes Exibição é na sala "Panteão da Política Mineira", no Memorial Minas Gerais Vale, na Praça da Liberdade

O quadro R7 no MGR desta quarta-feira (03), traz uma ótima dica para quem gosta de história. Uma exposição gratuita tem como tema “Tiradentes”. A exibição é na sala “Panteão da Política Mineira”, no Memorial Minas Gerais Vale, na Praça da Liberdade, na região centro-sul de Belo Horizonte. O museu abre de quarta a domingo. As visitas guiadas começam no próximo dia 13.