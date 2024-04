Sem reajuste de verba repassada pela prefeitura de BH, creches ameaçam fechar Algumas instituições já não conseguem abrir as portas todos os dias; cerca de 29 mil crianças são atendidas na capital

Creches parceiras da Prefeitura de Belo Horizonte passaram por uma grave situação financeira. Elas ameaçam paralisar as atividades. As instituições atendem a 29 mil crianças e alegam que os repasses estão sem reajuste há quatro anos. Algumas já não conseguem abrir as portas todos os dias. A situação é um problema para os pais, que dependem dos locais para trabalhar.