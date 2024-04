Você no MGR: moradores reclamam de vazamento de esgoto em bairro de BH

Alto contraste

O quadro Você no MGR desta quinta-feira (04) vai até o bairro Vale do Jatobá, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Os moradores reclamam de um vazamento de esgoto. Segundo a denúncia, o problema começou há mês e até agora nada foi feito. Além do mau cheiro, a população teme o risco de contaminação de doenças.