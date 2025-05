Aima chega oficialmente ao país com motos elétricas Maior fabricante do setor estreia no país com oito produtos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 31/05/2025 - 14h00 (Atualizado em 31/05/2025 - 14h10 ) twitter

Aima chega oficialmente ao país com motos elétricas AIMA/Divulgação

A Aima marca presença no Festival Interlagos, voltado aos fãs de motos e vai até amanhã no autódromo paulista. Líder global em motos de pequeno porte com motor elétrico, a Aima estreia com uma proposta onde outras empresas ainda não atuam. Ao todo, foram reveladas 8 motocicletas de motor elétrico.

Aima chega oficialmente ao país com motos elétricas AIMA/Divulgação

“Estamos muito entusiasmados com a nossa participação Festival Interlagos, pelo segundo ano consecutivo. É uma excelente oportunidade para apresentar ao público brasileiro a proposta da AIMA: veículos elétricos eficientes, confiáveis e com uma excelente relação custo-benefício, que tornam a mobilidade elétrica mais acessível e funcional”, afirma Xu Huiguo, diretor da AIMA Brasil.

Mini Kuyan

Carro-chefe da marca, o Mini Kuyian tem desenho fluido e minimalista com autonomia de até 40 km por carga e tempo médio de recarga da bateria, removível e de fácil encaixe, de 07 a 08 horas.

Aima chega oficialmente ao país com motos elétricas AIMA/Divulgação

‌



Com um motor próprio AIMA, o modelo alcança uma velocidade máxima de 29 km/h e uma potência linear de 400w e estreia com preços a partir de R$ 5.000,00.

Bliss – Q601

A scooter elétrica da AIMA traz visual retrô com inspiração nos modelos europeus mais antigos, incluindo iluminação full LED e motor Bosch de alto desempenho.

‌



Aima chega oficialmente ao país com motos elétricas AIMA/Divulgação

Com velocidade máxima de 32 km/h e autonomia de até 60 km, a Bliss tem bateria de lítio e pode ser recarregada em aproximadamente 7 a 8 horas e estará disponível em tonalidades como azul, rosa, marrom e verde, o modelo será comercializado no Brasil com preços a partir de R$ 11.990,00.

AIMA Tiger X6 Pro

O Tiger X6 Pro traz uma proposta urbana mais robusta capaz de andar também em avenidas e vias de trânsito rápido. A scooter possui velocidade máxima de 95 km/h, com torque elevado e sistemas de suspensão e frenagem mais avançados, motor Bosch e uma potência linear de 3.000w. Com uma autonomia de até 50 km e tempo médio de recarga de 6 a 7 horas e está disponível nas cores cinza, branco, azul e verde.

‌



A7

A AIMA A7 é equipada com motor de 2000W de potência linear e alcança até 80 km/h, com autonomia de até 130 km com uma única carga — ideal para trajetos mais longos e deslocamentos contínuos com tempo de recarga varia entre 6 e 7 horas.

Aima chega oficialmente ao país com motos elétricas Reprodução/Instagram

Triciclo Mike

Muito usado na Ásia, o triciclo elétrico Mike tem autonomia máxima de 60 km que permite maior liberdade sem a necessidade de recargas constantes, motor original Bosh, com potência máxima de 1300w e velocidade máxima de 32 km/h. Com um tempo de recarga média de 6 a 7 horas, o triciclo está disponível nas cores cinza, branco, azul e verde, com preços a partir de R$12.000,00.

