Antes do lançamento, BYD Tan surge em evento com mudanças visuais Crossover de luxo tem dois motores com 517cv e deve trazer novas baterias com maior autonomia

Alto contraste

A+

A-

Novo BYD Tan passa a contar com uma grade frontal fechada chamada de Dragon Face Novo BYD Tan passa a contar com uma grade frontal fechada chamada de Dragon Face (Felipe Salomão 22.03.2024)

Dois anos após a estreia do BYD Tan, o SUV de grande porte com motor elétrico reestilizado foi mostrado em um evento em São Paulo onde a marca anunciou uma parceria com a Shell Raízen. E o Tan surpreendeu uma vez que as mudanças foram mostradas na China há pouco tempo.

BYD Tan: SUV elétrico com mais de 500cv que você não compra no Shopee ou no AliExpress. Veja o vídeo!

O Tan não foi mostrado oficialmente neste evento mas ele mostra que a BYD segue com apetite voraz em todos os segmentos de mercado e deve manter o SUV com algumas novidades.

(Felipe Salomão 22.03.2024)

Visualmente, a dianteira do novo BYD Tan passa a contar com uma grade frontal fechada chamada de Dragon Face. Na traseira há alterações no para-choque e as rodas são de 21 polegadas com novo acabamento. Por dentro, o BYD Tan manteve o painel de 12 polegadas e a multimídia de 15,6 polegadas com novos grafismos e sistema DiLink 4.0 com conexão com 5G e smartphones.

BYD Tan manteve o painel de 12 polegadas e a multimídia de 15,6 polegadas BYD Tan manteve o painel de 12 polegadas e a multimídia de 15,6 polegadas (Felipe Salomão 22.03.2024)

Em relação à bateria, o BYD Tan deixa de lado a de 86 kWh, que permitia rodar 400 km, e passa a ser equipado com uma de 108 kWh, que possibilita rodar até 530 km no ciclo WLTP. Portanto, como ainda não foi lançado no Brasil não há os dados do Inmetro. Na China há uma versão com esse veículo capaz de chegar a 730km com uma recarga.

Rodas são de 21 polegadas com novo acabamento Rodas são de 21 polegadas com novo acabamento (Felipe Salomão 22.03.2024)

Os dois motores elétricos montados um em cada eixo entregam 517 cv com 71,3 kgfm de torque e não mais 69,3 kgfm de torque. Por conta disso, o BYD Tan faz agora de zero a 100 km/h em apenas 4,4 segundos. O preço deverá ser revelado apenas no lançamento aqui no Brasil.