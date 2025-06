Antes do Yaris Cross: Toyota chega a 3 milhões de veículos feitos no Brasil Corolla, Corolla Cross, Yaris e Etios já foram feitos por aqui Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/06/2025 - 19h38 (Atualizado em 03/06/2025 - 19h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Toyota/Divulgação

A Toyota do Brasil comemora o feito de 3 milhões de veículos produzidos no Brasil desde 1958. Pouca gente lembra mas o Bandeirante foi o primeiro veículo da marca japonesa a ser feito no Brasil, na unidade de São Bernardo do Campo em 1958.

Toyota/Divulgação

Atualmente, a marca produz o Corolla e Corolla Cross para o mercado nacional e exportação e Yaris sedan e hatch (agora só para exportação).

Toyota/Divulgação

Agora a marca mantém a estratégia de um ciclo de investimentos R$ 11 bilhões da marca até 2030, sendo que R$ 5 bilhões já foram confirmados até 2026. Parte desse investimento será para produzir o novo Yaris Cross que estreia até o final do ano.

Toyota/Divulgação

“O marco de 3 milhões de veículos produzidos é um reflexo direto da dedicação dos nossos colaboradores, da confiança dos nossos clientes e da parceria dos nossos concessionários e fornecedores. Esta conquista reforça a relevância da operação brasileira e o nosso compromisso contínuo com o país e com o futuro da mobilidade na região”, afirmou Evandro Maggio, presidente da Toyota do Brasil.

‌



Toyota/Divulgação

A unidade de número 3.000.000 foi um Corolla Cross XRX híbrido flex, produzido na fábrica de Sorocaba, no interior de São, e destinado ao mercado brasileiro. A operação da Toyota no Brasil também exporta veículos para 23 países.

Toyota/Divulgação

TOYOTA COROLLA: história e curiosidades da primeira geração lançada em 1966. VEJA O VÍDEO!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.