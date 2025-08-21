Antiga Lifan está de volta com mini carro elétrico de R$ 30 mil na China Novidade é um dos modelos mais em conta no mercado chinês Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/08/2025 - 14h00 (Atualizado em 21/08/2025 - 14h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Livan Smurf Livan/Divulgação

A Livan Auto, marca que sucedeu a antiga Lifan, apresentou na China o Livan Smurf, um microcarro elétrico que será vendido por menos de R$ 30 mil em conversão direta (sem impostos).

Com design de linhas retas, o Smurf aposta em um estilo urbano e descomplicado mas não inovador visto que as limitações de custo também comprometem um design mais arrojado.

Livan Smurf Livan/Divulgação

A dianteira tem grade estreita e fechada, faróis redondos e um para-choque prateado, rodas de liga leve aro 14” e pode ter pintura em dois tons. Na traseira, as lanternas são quadradas e os vidros ampliados para melhorar o conforto a bordo em um carrinho tão pequeno.

‌



Livan Smurf Livan/Divulgação

Por dentro, o Smurf traz painel recuado e o console central reduzido que abriga o seletor de marchas por botão giratório. O painel é bicolor e pode ter acabamentos em rosa, cinza ou verde, enquanto a central multimídia com tela de mais de 12 polegadas ocupa a parte central do painel.

Livan Smurf Livan/Divulgação

Nas dimensões o Livan Smurf tem 3,10 metros de comprimento, 1,56 m de largura e 1,61 m de altura e leva quatro ocupantes. O motor elétrico tem 40cv e permite velocidade máxima de 100 km/h. A bateria tem cerca de 17 kWh, garantindo autonomia aproximada de 200 km no ciclo chinês CLTC.

‌



O modelo é uma versão rebatizada do Geely Panda Mini EV, que emplacou mais de 101 mil unidades entre janeiro e julho deste ano. A Livan Auto, agora sob o controle da Geely — proprietária de marcas como Volvo, Zeekr, Smart, Polestar e Lotus —, administra os projetos da antiga Lifan.

‌



Livan Smurf Livan/Divulgação

O modelo é o novo carro de entrada da montadora e chega para disputar espaço com rivais como o Wuling Hongguang Mini EV, que custa cerca de R$ 36 mil, e o novo Chery QQ. Esse mercado de micro carros soma cerca de 1,5 milhão de unidades por ano na China. O Wuling Hongguang registrou 261 mil unidades vendidas no ano passado.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.