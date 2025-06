Apesar do Sentra, Nissan elétrico N7 faz sucesso na China N7 é o sedã elétrico que já teve 27 mil encomendas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/06/2025 - 14h00 (Atualizado em 03/06/2025 - 14h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nissan/Divulgação

As vendas da Nissan vem caindo em ritmo alarmante na China nos últimos anos. Até 2020, o sedã Sylphy (nosso Sentra) era o três volumes mais vendido do país mas esse mercado caiu consideravelmente no pós-pandemia. Para se reeguer a Nissan se relançou com uma subdivisão de modelos elétricos em parceria com a Dongfeng com preço acessível que já renderam bons índices de venda na China. Após um mês, o sedã N7 alcançou 17.215 pedidos. Ao todo já são 27 mil unidades vendidas desde abril.

Nissan/Divulgação

O Nissan N7 é um sedã médio/grande com 4,93m de comprimento, um pouco maior que um Tesla Model 3 ou BYD Qin.

Nissan/Divulgação

Tem cinco opções de baterias incluindo a maior de 73kwh que pode render 625km de autonomia no ciclo chinês CLTC.

Nissan/Divulgação

Voltando à situação da marca como um todo, o Sylphy que vendeu 470 mil unidades em 2022 na China viu esse volume desabar para 340 mil em 2024. Ainda é um feito impressionante mas ano a ano as vendas da Nissan estão caindo em torno dos 10% no mercado chinês e a reação do grupo japonês precisa ser bem rápida sob o preço de comprometer sua operação na China.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.