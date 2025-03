Nissan já tem sedã elétrico e barato na China: conheça 007 é sedã grande que custa menos de R$ 120 mil na China e pode ser uma virada de chave para a marca Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 17/03/2025 - 11h00 (Atualizado em 17/03/2025 - 11h09 ) twitter

CarNewsChina/Reprodução

A Nissan vem enfrentando uma situação delicada em muitos países do mundo. Embora esteja em um ciclo de investimentos no país, a marca que em breve vai lançar o novo Kicks tem dificuldades em diversos mercados onde atua. E na China por conta de uma parceria com a Dongfeng a Nissan está lançando um sedã elétrico chamado N7 feito para o mercado local com 268cv.

CarNewsChina/Reprodução

O Nissan N7 é baseado no Dongfeng 007 e ostenta dimensões avantajadas com 4,93m de comprimento e 1,98m de largura com 2,95m de entre-eixos.

CarNewsChina/Reprodução

O sedã da Nissan tem novidades como chip Qualcomm Snapdragon 8295P com avanço do sistema de condução autônoma Momenta e sistema Navigate On Autopilot (NOA) para a cidade e estrada.

CarNewsChina/Reprodução

São duas versões: uma com 215 e outra com 265cv alimentado por baterias LFP Dongfeng-Sunwoda, mas a autonomia ainda não foi informada, pois o carro não foi apresentado oficialmente.

CarNewsChina/Reprodução

O preço é bastante competitivo e fica entre US$ 18,9 mil e US$ 20,6 mil, cerca de R$ 110 e R$ 120 mil. O N7 é um dos produtos locais que promete alavancar a Nissan que sempre teve bom mercado na China, tanto que o sedã Sylphy foi por anos o veículo mais vendido por lá.

