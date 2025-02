BYD confirma sedã elétrico mais barato que o Seal EV Qin EV será a versão elétrica para o três volumes médio e será bem mais em conta Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 26/02/2025 - 16h40 (Atualizado em 26/02/2025 - 16h40 ) twitter

A BYD divulgou as primeiras imagens do Qin L EV, um sedã mais acessível que será posicionado abaixo do Seal EV. Feito para ampliar o acesso às tecnologias de condução autônoma, o sedã foca nas soluções e conectividade e nem tanto no desempenho para não “ofuscar” a imagem do Seal que tem 531cv e vem sendo elogiado pelos clientes. Além do Qin EV, o sedã também tem uma versão híbrida DMi lançada recentemente na China.

BYD Qin EV: sedã elétrico mais acessível (BYD Divulgação)

O Qin L EV tem o perfil “Dragon Face” de design e traz o logotipo azul “Gods Eye” que na verdade é o sistema ADAS acertado para carros de entrada da BYD. O sistema é o DiPilot 100 (abaixo do 600 usado nos modelos maiores) e conta com sensores LiDAR.

De porte médio o BYD Qin L EV tem 4.720 mm de comprimento, 1.880 mm de largura e 1.495 mm de altura, com uma distância entre-eixos de 2.820 mm oferecendo espaço interno dentro da proposta de um três volumes.

Ainda sem preços divulgados (estima-se que custa até 60% menos que um Seal EV), o Qin L EV terá uma versão de 150cv e outra de 218cv alimentados por baterias Blade com 46 ou 56,6kwh com autonomia entre 470km e 545km no ciclo WLTC europeu.

Alguns sites de precificação chineses dizem que o Qin L EV custará cerca de US$ 18,1 mil ou R$ 104 mil em conversão direta. Para efeito de comparação o Seal EV é bem mais caro: em torno dos US$ 38 mil, cerca de R$ 220 mil em valores convertidos.

