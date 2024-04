Audi confirma Q6 E-Tron e série especial do RS6 no Brasil este ano Audi confirma Station Wagon RS6, o novo SUV Q6 E-Tron e celebrou 30 anos dos primeiros passos da marca

Na noite em que comemora 30 anos de atuação no Brasil, assim como o aniversário do ex-piloto e empresário Ayrton Senna, a Audi confirmou duas novidades para o mercado nacional: o RS6 Legacy e o Audi Q6 E-Tron.

A perua esportiva terá apenas 15 unidades especiais e representa a esportividade que trouxe a Audi ao Brasil no ano de 1994 com o S4. A Station Wagon tem motor V8 com 630cv com tração integral e traz exclusividade na cor Azul Ascari fosco, rodas exclusivas com acabamento dourado e vidro traseiro numerado.

Gerold Pillekamp, diretor de marketing e comunicação lembrou o início da marca em 1994 Gerold Pillekamp, diretor de marketing e comunicação lembrou o início da marca em 1994 (Marcos Camargo Jr. 21.03.2024)

Martin Bayer, diretor regional da Audi Latino-América, também confirmou a estreia do Q6 E-Tron no mercado brasileiro. Trata-se de uma nova geração de veículos elétricos com nova plataforma PPF compartilhada com o Porsche Macan.

O SUV elétrico acaba de estrear na Europa e foi mostrado ainda como protótipo mas deve chegar aos concessionários neste ano. “o Brasil é o maior mercado da Audi na América Latina e lidera a eletrificação na região e por isso mais modelos elétricos irão integrar nosso portfólio no Brasil”, disse.

Audi também apresentou seu protótipo para a Fórmula 1 Audi também apresentou seu protótipo para a Fórmula 1 (Marcos Camargo Jr. 21.03.2024)

A Audi também mostrou o protótipo do carro da Fórmula que deve estrear na temporada de 2026 na competição.