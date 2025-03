Fiat Argo lidera vendas na quinzena e Polo vem logo atrás Fiat se mantém líder com Argo, Strada e Toro em seus respectivos segmentos mas Volkswagen segue com Polo e T-Cross Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 17/03/2025 - 09h00 (Atualizado em 17/03/2025 - 09h00 ) twitter

Fiat/Divulgação Fiat/Divulgação

As vendas de carros na primeira quinzena de março tem um novo líder; Fiat Argo. O veterano compacto emplacou 2.323 unidades embora o Volkswagen venha logo atrás com 3.050 unidades emplacadas. É uma mudança interessante pois a liderança de mercado no país está com a Fiat que tem a Strada como modelo mais vendido do ranking geral com 4.227 unidades comercializadas em 15 dias.

Volkswagen/Divulgação

O Hyundai HB20 é o terceiro ensaindo uma recuperação com 2.791 unidades deixando o Mobi com 2.262 unidades e Onix com 1.916 unidades para tras.

Hyundai/Divulgação

Olhando para os SUVs a Volkswagen mantém a liderança com o T-Cross entre os compactos com 2.667 unidades e a Toyota deve se manter líder com o Corolla Cross à frente do Compass com 2.324 unidades enquanto o Jeep ficou com 1.299 unidades.

Volkswagen/Divulgação

No segmento de comerciais indo além da Strada a Volkswagen emplacou 2.229 unidades da Saveiro. No segmento de picapes a Toro se mantém lider do segmento de compactas com 1.408 unidades e a Toyota Hilux também se manteve à frente entre as grandes com 1.408 unidades, o dobro da Ford Ranger com 791 unidades e a S10 vendeu 708 unidades.

‌



Confira os dados dos veículos mais vendidos da primeira quinzena de março de 2025 segundo a Fenabrave.

‌



Automóveis

1. Argo - 3.232 unidades

‌



2. Polo - 3.050

3. HB20 – 2.791

4. T-Cross – 2.667

5. Corolla Cross – 2.324

6. Mobi – 2.262

7. Onix – 1.916

8. HR-V – 1.873

9. Kicks – 1.864

10. Tracker – 1.773

11. Creta – 1.635

12. Onix Plus – 1.597

13. Nivus – 1.500

14. Fastback – 1.471

15. Compass – 1.299

16. Pulse – 1.256

17. Virtus – 1.253

18. Corolla – 1.252

19. Taos – 1.088

20. Renegade – 1.078

Comerciais leves

1. Strada – 4.227 unidades

2. Saveiro – 2.229

3. Hilux – 1.468

4. Toro – 1.408

5. Fiorino – 808

6. Ranger – 791

7. S10 – 708

8. Montana – 705

9. Rampage – 557

10. Frontier – 479

