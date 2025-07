Bentley atualiza emblema após 23 anos Mudanças modernizam perfil da marca e abre margem para polêmicas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 08/07/2025 - 20h00 (Atualizado em 08/07/2025 - 20h00 ) twitter

Bentley atualiza emblema após 23 anos Bentley/Divulgação

A Bentley mostrou hoje na Europa a nova versão de seu logotipo, Winged B (B Alado/com asas). Abrindo mão de uma versão bem tradicional o logo da Bentley ganha um novo perfil que também irá orientar os futuros carros da marca.

O novo emblema foi criado pela equipe de design da Bentley, tendo sido escolhido após um concurso interno segundo a própria marca. O objetivo do projeto foi preservar detalhes de versões anteriores, como o padrão de diamante nas asas e a parte central com a letra B, ao mesmo tempo que moderniza o visual do conjunto.

Bentley atualiza emblema após 23 anos Bentley/Divulgação

O emblema original da Bentley foi criado em 1919 por F. Gordon Crosby, recebendo mudanças em 1931, 1990 e 2002.

O emblema atualizado será utilizado primeiro em um inédito veículo conceito da marca, que também vai inaugurar o novo estúdio de design da empresa em Crewe, na Inglaterra.

