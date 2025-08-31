BMW chega a três milhões de veículos eletrificados vendidos Mais de 1,5 milhão foram modelos 100% elétricos na marca alemã Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 31/08/2025 - 15h00 (Atualizado em 31/08/2025 - 15h00 ) twitter

BMW chega a três milhões de veículos eletrificados vendidos BMW/Divulgação

A BMW alcançou um marco importante em sua trajetória rumo à eletrificação. Com a entrega recente de uma unidade do Série 3 híbrido plug-in produzida em Munique, a marca superou a marca de três milhões de veículos com motorização eletrificada comercializados globalmente.

BMW iX BMW/Divulgação

Esse resultado reflete o crescimento consistente das vendas de modelos totalmente elétricos e híbridos plug-in, especialmente no primeiro semestre de 2025. A Europa segue como o principal mercado, concentrando mais de 60% das entregas globais da marca. No continente, os eletrificados já representam mais de 40% das vendas totais da BMW.

BMW i4 BMW/Divulgação

Em julho, a fabricante também celebrou outro marco: a venda do 1,5 milhão de veículo totalmente elétrico, um MINI Countryman elétrico, produzido na fábrica de Leipzig e entregue a um cliente em Portugal. Desde o lançamento do pioneiro BMW i3, a empresa acumula 1,5 milhão de unidades elétricas comercializadas.

