BMW, GWM e Ford são as melhores marcas segundo concessionários, diz pesquisa Pesquisa representa a opinião de 8.300 concessionários que atuam no país Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/08/2025 - 21h30 (Atualizado em 27/08/2025 - 21h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tank 300 Marcos Camargo Jr. 27.05.2025

Todo ano a Federação Nacional dos distribuidores de veículos (Fenabrave) divulga um ranking de satisfação dos lojistas com as marcas que representam em todo o país. a pesquisa que mede o índice de satisfação dos distribuidores há 29 anos e os resultados são surpreendentes.

BMW, GWM e Ford são as melhores marcas segundo concessionários, diz pesquisa BMW/Divulgação

Com cerca de 8.300 concessionários a pesquisa que recebe o nome de “A Voz do Concessionário” ouviu os representantes que colocam a marca premium BMW como a que melhor trata seus distribuidores com 83,7 mil pontos. A segunda colocação ficou com a Great Wall Motors com 83,1 pontos o surpreendeu uma vez que a marca chinesa é a única do ranking dos concessionários mais satisfeitos e atua há pouco mais de dois anos e meio no país.

BMW, GWM e Ford são as melhores marcas segundo concessionários, diz pesquisa GWM/Divulgação

A terceira posição ficou com a Ford com 82,3 pontos. A marca que importa veículos do México, Argentina e Estados Unidos havia perdido posições após o fechamento da fábrica brasileira em Camaçari no começo de 2021. A Toyota vem logo na sequência com 82 pontos mantendo sua posição entre as primeiras colocadas.

BMW, GWM e Ford são as melhores marcas segundo concessionários, diz pesquisa Ford/Divulgação

As marcas mais mal avaliadas pelos concessionários são BYD, Audi, GM, Renault, Kia e Jaguar Land Rover. A divulgação da pesquisa ocorre próxima da abertura da 33ª edição da Expo Fenabrave e Congresso Fenabrave que ocorre hoje em São Paulo. O evento é organizado pela federação em conjunto com a the The Experience Company (EXP).

‌



NO BRASIL: GWM TANK 300 híbrido e 4x4! Qual o consumo real do SUV? VEJA O VÍDEO!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.