Brasil recebeu mais de 16 mil carros híbridos e elétricos em janeiro de 2025 BYD segue líder entre híbridos mais de 30% de market share 09/02/2025 - 16h00

O mercado de carros eletrificados segue crescendo no país. Em janeiro foram 16.312 unidades emplacadas sendo 12.673 e nada menos que 3.639 elétricos. A BYD lidera as vendas de eletrificados com 31% de market share mas os novos híbridos da Fiat fizeram a marca avançar e já ter 22%. A GWM ficou em terceiro e a Toyota na quarta posição considerando apenas, sempre, eletrificados nesta lista.

O SUV Song da BYD (somando Pro, Plus e Premium) se destacou com 3.185 unidades, e o Dolphin Mini fechou 1.725 unidades, menos que a média de 2,5 mil de mês normais mas dentro da média para um mês de janeiro.

No segmento de comerciais leves, foram vendidos 190 veículos, uma alta considerável de 287,86% em comparação com o mesmo período de 2024.

Automóveis Híbridos

1º BYD 4.010 31,64%

2º FIAT 2.883 22,75%

3º GWM 2.241 17,68%

4º TOYOTA 1.002 7,91%

5º M.BENZ 539 4,25%

6º HONDA 404 3,19%

7º CAOA CHERY 390 3,08%

8º VOLVO 262 2,07%

9º LAND ROVER 234 1,85%

10º BMW 200 1,58%

11º PORSCHE 162 1,28%

12º KIA 127 1,00%

13º AUDI 90 0,71%

14º LEXUS 90 0,71%

15º HYUNDAI 17 0,13%

