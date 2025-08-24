Buick Electra L7 estreia na China e roda até 1.400km com um tanque cheio Sedã usa sistema híbrido EREV para suceder produtos tradicionais Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/08/2025 - 17h00 (Atualizado em 24/08/2025 - 17h00 ) twitter

Buick Electra L7 Buick/Divulgação

A Buick revelou detalhes da cabine digital inteligente do Electra L7, seu novo sedã de luxo de grande porte que chega primeiro ao mercado chinês, onde a presença da marca americana é mais forte e rentável do que nos Estados Unidos. Só em 2024 a BUICK vendeu 400.000 unidades na China e ao longo desse ano foram 252 mil unidades.

Buick Electra L7 Buick/Divulgação

Assim, embora a GM como um todo tenha perdido espaço na China, marcas como Buick passam por uma transformação e o Electra é parte importante dessa estratégia. O modelo utiliza a tecnologia EREV (Extended Range Electric Vehicle ou Veículo Eletrico de Alcance Extendido) no qual o motor a combustão 1.5 turbo de 156 cv e 23,5 kgfm atua exclusivamente como gerador de energia. Desenvolvido sobre a nova plataforma Xiao Yao, criada pelo centro técnico chinês PATAC (Pan Asia Technical Automotive Center), o L7 tem tração traseira com um motor elétrico de 343 cv. A partir dele outros produtos virão com ao menos dois SUVs.

Buick Electra L7 Buick/Divulgação

Com 2.105 kg de peso bruto, o sedã acelera de 0 a 100 km/h em 5,9 segundos e alcança velocidade máxima de 200 km/h. A bateria de 40,2 kWh garante 302 km de autonomia elétrica, enquanto o conjunto híbrido permite mais de 1.400 km no ciclo CLTC.O design segue uma linha fastback sofisticada e elegante, enquanto a cabine traz um ambiente digital multitelas, com painel de instrumentos de 10,25 polegadas, multimídia de 15,6 polegadas e um AR-HUD panorâmico de 50 polegadas.

Buick Electra L7 Buick/Divulgação

Outro destaque é a estreia do chip SA8775P da Qualcomm, equipado com GPU Adreno 663 e NPU de 72 TOPS, que melhora processamento, renderização em alta definição, navegação e interações por comandos naturais.

Buick Electra L7 Buick/Divulgação

Entre os recursos de segurança, o “Modo Sentinela” oferece monitoramento de 360 graus com câmeras e radar, consumindo pouca energia e ampliando a proteção mesmo com o veículo estacionado.Na China modelos como LaCrosse, Envision (também vendido nos EUA) e a van GL8 fazem sucesso no mercado chines. E pelo visto a Buick quer voos mais altos com produtos eletrificados.

