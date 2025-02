Produção na fábrica da BYD na Bahia fica para o segundo semestre Projeto foi revisto pela marca segundo apuração da Autoesporte Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/02/2025 - 10h27 (Atualizado em 27/02/2025 - 10h27 ) twitter

Fábrica de Camaçari em Obras (janeiro de 2025, BYD Divulgação)

A BYD confirmou que a fábrica de Camaçari, na Bahia, sofrerá um atraso o que irá impactar na mudança no início da produção dos modelos nacionais. As informações foram apuradas pela revista Autoesporte.

Fábrica de Camaçari em Obras (janeiro de 2025, BYD Divulgação)

Após as denúncias sobre as condições degradantes de trabalho dos funcionários da Jinjiang Construction Brazil Ltda, empresa terceirizada contratada para construção da fábrica, a BYD foi obrigada a rever o cronograma e agora a situação foi controlada.

Fábrica de Camaçari em Obras (janeiro de 2025, BYD Divulgação)

Após o episódio, a BYD encerrou o contrato com a prestadora de serviços e foi obrigada a revisar etapas do projeto e ajustar seu cronograma. A estratégia de produção inicial será no formato SKD, com mudança para a montagem CKD sendo implementada posteriormente. Assim, haverá um período de transição até a fabricação completa dos veículos em solo nacional.

BYD Divulgação

Para abastecer o mercado nacional até o início da produção local, a BYD continuará importando os veículos da china. Os pátios dos portos ainda permanecem com muitas unidades de diversos modelos, o que poderá alimentar também as demandas internas.

BYD/Divulgação

Atualmente, a fabricante oferece modelos híbridos e elétricos, como Dolphin, Yuan, Han, Seal, entre outros. Além disso, ela segue com o planejamento de lançar atualizações de modelos vendidos no país, como o novo Yuan Plus.

