BYD anuncia “Semana do Elétrico” com taxa reduzida e bônus para cinco modelos

A BYD anunciou para este final de semana uma ação de vendas para os modelos Dolphin Mini, Dolphin, Dolphin Plus, Yuan Pro e Seal que são 100% elétricos. A ação irá ocorrer nas concessionárias com o mote “Semana do Elétrico” e são válidas até o próximo domingo, 16 de fevereiro.

Os carros elétricos serão vendidos em condição especial com taxa zero e bônus de até R$ 36 mil, conforme o caso.

Divulgação BYD

O Dolphin Mini, que é o elétrico mais vendido do país, será vendido com taxa de financiamento 0,99%, mediante entrada. O Dolphin GS também poderá ser financiado com taxa reduzida e o Dolphin Plus recebe bônus de R$ 15 mil ou taxa zero. O Yuan Pro tem bônus varejo (com carro na troca) de R$ 10 mil. Para estes modelos, além da taxa reduzida e bônus, a BYD oferece carregador wallbox e carregador portátil grátis.

Lançamento nacional do BYD Yuan Pro – Foco no objetivo Divulgação

Já no caso do BYD Seal, o desconto chega a R$ 36 mil além de taxa zero de financiamento.

Os carros são vendidos com garantia de seis anos e oito anos para a bateria, além da Política de Recompra Garantida, que garante o valor de ao menos 80% do preço do carro (FIPE) no carro usado na troca.

