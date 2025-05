BYD chega a 180 concessionárias no país Marca lidera vendas de elétricos e híbridos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 20/05/2025 - 19h58 (Atualizado em 20/05/2025 - 19h58 ) twitter

BYD inaugura concessionária em Fortaleza (CE)

A BYD atua no varejo de automóveis há quatro anos. Na ocasião foram lançados o Tan e o Han elétricos, seguidos um ano depois pelo Song Plus e Yuan Plus. Hoje, com 11 veículos no portfólio a BYD chega a 180 concessionárias no país.

Líder na venda de elétricos com o Dolphin Mini com 2.177 unidades vendidas em abril, a BYD faz uma dobradinha com o Dolphin que vendeu mais 973 unidades superando assim 3.000 unidades em um mês. O Song Pro também somou 2.256 unidades comercializadas com o modelo e adicionando o King (1.599 unidades) e Song Plus (856) a BYD também lidera as vendas de modelos híbridos no país.

“Nosso plano é estar onde o nosso consumidor está. A crescente demanda por carros eletrificados puxa o crescimento da nossa rede naturalmente. O cliente está no centro de todas as decisões e estratégias da empresa e já fincamos bandeira em todas as regiões do país, estamos aumentando a capilaridade da rede rumo ao interior. Atualmente, todas as capitais brasileiras já contam com pelo menos uma concessionária da BYD”, disse Alexandre Baldy, vice presidente Sênior da BYD.

A empresa possui a meta de alcançar, até o final do ano, o marco de 272 concessionárias abertas e nomeadas. Entre abril e maio, foram inauguradas 15 lojas pelo Brasil.

Estado Cidade Bairro Nome da concessionária/ Grupo

AC Rio Branco Santa Inês BYD Rio Branco/ Grupo Raviera

BA Itabuna Centro BYD Itabuna (Mandarim) / Grupo Indiana

GO Goiânia Cidade Jardim BYD Cidade Jardim/ Grupo Saga

MA Imperatriz Entroncamento BYD Imperatriz/ Grupo Disbrava

MG Varginha Jardim Andere BYD Varginha/ Grupo Águia Branca

MT Cáceres Santa Cruz BYD Cáceres/ Grupo Saga

Sorriso Loteamento Valo BYD Sorriso/ Grupo Disbrava

RS Osório Glória BYD Osório/ Grupo Via Porto

Lajeado Bairro Hidráulica BYD Lajeado/ Grupo Via Porto

Porto Alegre São João BYD Porto Alegre/ Grupo IESA

Erechim Copas Verdes BYD Erechim/ Grupo Gambatto

SC Jaraguá do Sul Vila Lalau BYD Jaraguá/ Grupo DVA

SE Aracaju Coroa do Meio BYD Riomar/ Grupo Linhares

SP São Paulo Moema BYD Moema/ Grupo Unis

TO Araguaína Rodoviário BYD Araguaína/ Grupo Disbrava

