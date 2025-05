BYD prepara novo SUV Tai 7 elétrico SUV off road e 4x4 ficará acima do Tai 3 e Leopard 5 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 14/05/2025 - 13h00 (Atualizado em 14/05/2025 - 13h00 ) twitter

Redes Sociais/Reprodução

A BYD está sempre desenvolvendo produtos para segmentos estratégicos. Flagrado ainda sob bastante camuflagem o Fang Cheng Bao Tai 7 será integrado à marca de SUvs off road da BYD que vem concorrer com outros modelos elétricos como a variante do Land Rover Defender e Tank 300 Hi4-T.

O visual robusto com linhas retas indica o design da Bao chinesa. Quanto ao motor ainda é cedo e não há informações mas certamente o Tai 7 terá tração 4x4 e dois motores elétricos, portanto.

Redes Sociais/Reprodução

Há espaço para mais um SUV? A BYD pensa em um veículo entre o Tai 3 que vem fazendo sucesso na China e o Leopard 5 que será lançado no Brasil em breve.

Redes Sociais/Reprodução

A linha Bao ou Tai tem preço mais alto na China. O Tai 3 custa cerca de R$ 105 mil iniciais ou 133 mil yuan e a especulação é que o Tai 7 custe a partir de R$ 150 mil ou 180 mil yuan.

