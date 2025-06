BYD e Tupi Mobilidade anunciam parceria Sistema da Tupi permite recarga automática em toda a rede de carregadores pelo país Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 16/06/2025 - 14h00 (Atualizado em 16/06/2025 - 14h00 ) twitter

A BYD do Brasil anunciou uma parceria com a Tupi Mobilidade para disponibilizar o sistema AutoCarga, funcionalidade que permite que motoristas de carros da BYD possam carregar os seus veículos de forma automatizada e inteligente, sem a necessidade de cartões ou aplicativos.

Para dar início à AutoCarga basta se conectar a um carregador BYD por meio do aplicativo “BYD Recharge” para validar as informações sobre o veículo como chassi do carro para que o sistema permita a carga usando as mesmas informações de pagamento já cadastradas.

Em uma próxima recarga, em uma estação compatível, o carregamento começará automaticamente ao conectar o carro à estação, sem a necessidade de abrir qualquer aplicativo. A novidade estará disponível para usuários do BYD Recharge a partir do dia 23 de junho e poderá ser feita em qualquer concessionária da BYD que possua um eletroposto público e rápido da marca em todo o país.

“A parceria com a BYD e a integração do AutoCarga reforçam nosso compromisso em tornar a mobilidade elétrica mais simples, inteligente e acessível, elevando a experiência do motorista com tecnologia nacional e sustentável.” Pedro De Conti CEO da Tupi Mobilidade.

Além dos carregadores nas concessionárias, os clientes da marca contam com uma rede de 450 pontos de carga em todo o país com a recente parceria anunciada com a EZVolt.

