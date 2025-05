BYD integra carregadores EZVolt no aplicativo da marca Mais 450 carregadores estão integrados no BYD Recharge Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/05/2025 - 17h00 (Atualizado em 19/05/2025 - 17h00 ) twitter

BYD/divulgação

A BYD integrou a rede de carregadores EZVolt e Tupi ao aplicativo da marca. Os 450 pontos de carga da EZVolt agora estão disponíveis na plataforma BYD Recharge. Assim, ao buscar os pontos de recarga no aplicativo os clientes da marca terão mais opções com pagamento e sistema integrados.

BYD/divulgação

“Queremos tornar a recarga de veículos elétricos mais simples e acessível, ampliando significativamente a infraestrutura no Brasil. Com essa inovação, os motoristas poderão acessar milhares de eletropostos por meio de um único aplicativo, garantindo mais praticidade e eficiência”, afirma Alexandre Baldy, Vice-Presidente Sênior da BYD Brasil.

BYD firmou uma parceria com a empresa E-Wolf para ampliar a oferta de carregadores de veículos elétricos

O novo sistema estará disponível para os usuários do BYD Recharge a partir desta segunda-feira, 19. A integração do sistema contou com o suporte tecnológico da Tupi Mobilidade, que viabilizou a integração com a rede da EZVolt por meio da tecnologia OCPI (Open Charge Point Interface), garantindo compatibilidade e escalabilidade.

