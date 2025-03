BYD vai lançar carro que carrega em 5 minutos para rodar 300km Sistema de 1.000volts será superior ao de modelos premium Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/03/2025 - 13h00 (Atualizado em 06/03/2025 - 13h00 ) twitter

CarNewsChina/Reprodução

A BYD vai lançar uma nova plataforma de carros compactos que permitirá um sistema de carga ultrarrápido. A nova base terá sistema elétrico de 1.000volts sendo que o padrão máximo de carga gira em torno dos 800volts. Com isso a recarga desses carros poderá ser feita em 5 minutos com energia suficiente para rodar 300km.

CarNewsChina/Reprodução

A BYD também está desenvolvendo o sistema diferenciado de recarga para melhorar e aumentar a durabilidade das baterias e redução da geração de calor. Os sistemas de carga rápida de hoje podem resultar em superaquecimento e redução da vida útil das baterias. Com a tecnologia a BYD estima que os carros poderão ter menor peso e mais eficiência.

CarNewsChina/Reprodução

As novas baterias poderão ter sistema de fosfato ferro lítio mantendo o perfil de construção blade - em camadas - o que melhora a segurança do veículo.

CarNewsChina/Reprodução

Outra novidade é que a BYD vai investir pesado em baterias e motores para aplicações pesadas como tratores, colheitadeiras e caminhões de longas distância. Novas baterias permitirão operações por tempo mais longo no campo e sistema elétrico de 400A, baterias com potência de carga de até 600 kW, com mais de 7.000 ciclos de vida e capacidade de até 2.500 kWh.

CarNewsChina/Reprodução

Além do carregamento mais rápido, a plataforma de 1.000V também trará benefícios para a durabilidade das baterias, reduzindo a geração de calor e o estresse do sistema. Isso, por sua vez, permitirá maior eficiência dos motores elétricos, que poderão alcançar potências elevadas sem necessidade de aumento de tamanho, resultando em veículos mais leves e eficientes.

