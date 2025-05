BYD amplia linha de carregadores rápidos e quer chegar a 150 pontos 50 pontos já foram instalados nas concessionárias das principais capitais Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 15/05/2025 - 11h00 (Atualizado em 15/05/2025 - 11h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

BYD firmou uma parceria com a empresa E-Wolf para ampliar a oferta de carregadores de veículos elétricos

A BYD já alcançou a marca de 50 carregadores rápidos de 120kw instalados em concessionárias da marca em cidades como São Paulo, Salvador, Brasília e Florianópolis.

Entre as cidades que mais demandaram energia estão Brasília (Bali Saan com 75.234 kWh e evitou 6,77 toneladas de CO₂), Salvador em segundo lugar (Via Sul com 68.392 kWh e 6,16 t de CO₂ evitadas) e por São Paulo com a unidade Nações Unidas (HBW com 61.956 kWh e 5,58 t de CO₂).

BYD/Divulgação

Os equipamentos estão disponíveis para qualquer motorista de carro elétrico (BEV), independentemente da marca, e até agora o uso dos equipamentos já forneceu 1.435.000 kWh e evitou a emissão de 215 toneladas de CO₂. A BYD quer alcançar a marca de 150 carregadores instalados até o final do ano.

BYD carregador Felipe Silva - colaboração

‌



O carregador funciona por meio do aplicativo BYD Recharge, que monitora o carregamento em tempo real, além do cálculo do impacto ambiental da recarga.

“Nossa proposta vai além de vender veículos elétricos e híbridos. Estamos ajudando a construir uma infraestrutura confiável para o Brasil avançar na transição energética, com foco na descarbonização do transporte. Cada carregador instalado é um passo a mais rumo a um futuro mais limpo e eficiente”, afirma Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD Brasil e Head Comercial e de Marketing da BYD Auto.

‌



Como funciona o carregador nas concessionárias

Todos os carregadores públicos disponíveis nas concessionárias da BYD são do tipo rápido, com potência de até 120 kW.

‌



A operação e o pagamento são feitos via aplicativo BYD Recharge, que oferece:

● Localização de mais de 2.600 carregadores e status online de mais de 1.000 (incluindo parceiros);

● Reserva de vaga e monitoramento em tempo real;

● Encerramento remoto da carga;

● Histórico de consumo;

● Relatórios de CO₂ evitado;

● Traçador de rotas com pontos de recarga;

● Cupons de desconto;

● Atendimento gratuito todos os dias da semana, incluindo feriados e finais de semana.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.