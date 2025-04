BYD lança sedã elétrico simplificado para aplicativos e taxistas na China e-Series é uma divisão de veículos focados na eficiência para uso profissional a um preço mais baixo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/04/2025 - 16h00 (Atualizado em 11/04/2025 - 16h00 ) twitter

A BYD divugou nesta semana na China as linhas do e7, um sedã médio com foco no uso profissional como motoristas de aplicativo ou táxi. O sedã e7 chegará ao mercado em breve com motor elétrico de 134cv mas a autonomia não foi divulgada.

Sedã tem 135cv e baterias especiais para ciclos longos de carga (BYD Divulgação)

O design do e7 é inspirado no BYD Seal com o desenho da linha Ocean em seus modelos mais caros como o Song Plus Premium. Porém o sedã médio da BYD não tem frisos e nem perfil rebuscado.

Nas dimensões o BYD e7 tem 4,78m de comprimento, 1,80m de largura e 1,51m de altura com 2,82m de entre-eixos. Maior que um Tesla Model 3, que apesar do posicionamento premium é um dos carros mais vendidos da China, a BYD está mirando em um enorme potencial de vendas.

Entre as novas tecnologias estão uma atualização no motor TZ180XSJ feito para uma duração mais longa bem como as baterias que aguentam ciclos mais profundos de carga. O e7 terá peso entre 1.499kg e 1.566kg indicando que serão ao menos duas versões.

‌



Porém a BYD só deverá apresentar o e7 durante o Salão de Shangai, dentro de duas semanas.

