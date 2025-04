BYD já vendeu quase 1 milhão de veículos este ano Só em março, 377 mil unidades foram vendidas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/04/2025 - 15h00 (Atualizado em 03/04/2025 - 15h00 ) twitter

BYD/Divulgação Picasa

A BYD vendeu globalmente 377.420 veículos em março e chegou perto de 1 milhão de unidades produzidas no mundo. Foram 990.711 veículos produzidos. A marca de Shenzen também alcançou a exportação de 206.084 unidades, crescimento de 111% sobre o primeiro trimestre de 2024.

As vendas de veículos elétricos cresceram 39% neste período e alcançaram 416.388 unidades no período. Já os híbridos plugin alcançaram 569.710 unidades no período, um crescimento de 76% sobre 2024.

BYD/Dilvugação

A BYD encerrou a produção de veículos combustão em 2022 e passou a se dedicar apenas aos híbridos e elétricos. Em 2023 alcançou 3 milhões de veículos produzidos, número que cresceu para 4,3 milhões em 2024. Este ano a expectativa é alcançar 6,5 milhões.

Sedã da BYD usa sistema eletrificado hírido plug-in

A BYD também se destaca nas vendas de veículos de suas marcas premium que começam a ganhar mais espaço. Só em março foram exportadas 133 unidades de veículos YANGWANG, 8.051 unidades da Fang Cheng Bao e 350.625 unidades da linha BYD.

BYD no Brasil

A BYD emplacou 8.064 unidades considerando só o varejo onde a marca ocupou a quinta posição. Comsidernado esse segmento o market share da BYD chegou a 4,52% de participação de mercado. Em relação ao mês anterior o crescimento foi de mais de 14% nas vendas e de 8,3% em relação a fevereiro.

