BYD Seal DMi híbrido está próximo do lançamento no Brasil Modelo tem consumo de quase 30km/l na China com até 214 cv Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 14/03/2025 - 11h31 (Atualizado em 14/03/2025 - 12h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

BYD Seal DMi híbrido está próximo do lançamento no Brasil @garagemdocesilio/reprodução

A BYD segue testando o Seal DMi, versão híbrida do plugin do sedã hoje vendido como modelo elétrico no Brasil. Diferente de outros flagras, agora o carro quase não tem camuflagens e oculta apenas os emblemas. O flagra foi registrado pelo leitor Diego Cesílio do perfil @garagemdocesilio no Instagram.

@garagemdocesilio/reprodução

Na China, o Seal DMi é uma variante do modelo elétrico oferecida em duas versões. A de entrada usa motor a gasolina 1.5 aspirado de 108 cv e 13,7 Kgfm de torque combinado com motor elétrico de 194 cv e 33Kgfm de torque e bateria, de 17,6kwh para autonomia de 1200km.

Uma versão superior usa o 1.5 turbo de 136 cv e 23,5 kgfm, e motor elétrico de 214 cv e 33 kgfm combinada com baterias de 30,7 kWh para rodar 1.300 km, e 200 km apenas no modo elétrico. O consumo fica em torno dos 29,4 Km/l.

@garagemdocesilio/reprodução

O Seal DMi é avantajado com seus 4,98 m de comprimento, 1,89 m de largura, 1,49 m de altura e 2,90 m de entre-eixos.

‌



BYD/Reprodução

No design, ele mantém muitos elementos do modelo elétrico com perfil moderno, tela digital à frente do volante e ampla multimídia e vários modos de condução e combinação, bem como pacote ADAS completo.

BYD/Reprodução

O sedã híbrido vem sendo testado no país desde o final do ano passado. Desde janeiro ele tem sido visto de forma frequente nas rodovias ao redor da capital paulista e agora neste flagra revelamos mais sobre as formas finais do Seal DMi.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.