BYD lança sistema de carga de 1.000V que abastece em 5 minutos Solução permite abastecimentos rápidos e favorece uso de baterias de alta densidade Autos Carros|Marcos Camargo Jr 18/03/2025 - 09h00 (Atualizado em 18/03/2025 - 09h04 )

CarNewsChina/Reprodução

A BYD já havia anunciado e agora lançou de fato o sistema de carga de alta potência para veículos elétricos. O Megawatt Flash Charger alcança 1000V e permite a recarga de um carro elétrico com 400km de autonomia em apenas 5 minutos no caso das baterias Blade LFP. Esse tempo é quase o mesmo que leva para encher o tanque de um veículo a gasolina, por exemplo.

CarNewsChina/Reprodução

Com essa tecnologia a BYD quer superar os sistemas de alta potência disponíveis para outras baterias como as NMC da CATL. A XPeng é a marca com carregadores mais potentes do mercado chinês e alcança 800kw. A Tesla, por exemplo, temTesla o sistema V4 com 500kw, metade da força dos carregadores BYD.

CarNewsChina/Reprodução

Os planos da BYD passam pela instalação de 4.000 estações de carga desse tipo em toda a China e não há ainda planejamento para esse tipo de solução em outros países. Mas isso é apenas questão de tempo.

Baterias Blade da BYD Internet/Reprodução

O sistema foi demonstrado nos veículos Han L EV e o Tang L EV (vendido no Brasil como Tan). Durante o evento a BYD demonstrou o sistema de carga com os veículos a 7% de carga que chegaram em 50% em 4,5 minutos. Os dois veículos tinham sistema de 1500V e já contam com módulo de carbeto de silício da BYD para melhorar a eficiência das baterias de alta densidade.

O presidente da BYD, Wang Chuanfu, informou que a empresa planeja instalar mais de quatro mil estações de recarga desse tipo em toda a China.

