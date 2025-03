BYD pode ter fábrica na Alemanha após 2026 Unidade da Hungria entra em operação este ano e a Turquia terá outra fábrica em 2026 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 18/03/2025 - 19h00 (Atualizado em 18/03/2025 - 19h00 ) twitter

Fábrica de Camaçari em Obras (janeiro de 2025, BYD Divulgação)

A BYD está estudando a possibilidade de fazer uma terceira fábrica para atender a Europa. A unidade da Hungria entra em operação este ano e a Turquia terá outra fábrica em 2026.

BYD inicia produção em nova fábrica na Tailândia BYD/Divulgação

Mas agora segundo agências internacionais, a BYD estaria negociando uma terceira fábrica com a Alemanha. Depois de ter descartado uma produção na França e na Itália, a empresa quer incentivos negociados para poder se estabelecer na Alemanha onde 3 unidades do grupo Volkswagen estão à venda.

BYD vai construir fábrica na Indonésia e expandir operações em 2024 Xinhua News/Reprodução

Por hora a Manager Magazin especializada em economia, procurou executivos do grupo Volkswagen que negaram a negociação com a BYD. A Volkswagen até estuda reorganizar estas fábricas em algum tipo de parceria com empresas chinesas especializadas em elétricos desde que pertençam ao grupo como a FAW e a SAIC a título de exemplo. Agora o tempo dirá qual será o destino de suas fábricas alemãs enquanto a BYD estuda ampliar sua presença na Europa.

Marcos Camargo Jr 01.12.2024

Vale lembrar que além do Brasil a BYD anunciou fábrica no México e inaugurou recentemente uma linha de produção na Tailândia.

