BYD quer 50% de nacionalização de peças em Camaçari até 2027 Em reunião com entidades, BYD quer selecionar empresas nacionais em intervalo de dois anos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 20/08/2025 - 09h00 (Atualizado em 20/08/2025 - 09h00 ) twitter

BYD Dolphin Mini na fábrica em Camaçari na Bahia Marcos Camargo Jr 07.08.2025

A BYD anunciou a meta de alcançar mais de 50% de nacionalização de partes e componentes na produção de Camaçari até 2027. Como parte da estratégia, a empresa lançou a campanha “BYD Quer Conhecer Você”, voltada à seleção de fornecedores locais para abastecer a fábrica de Camaçari (BA), cuja inauguração está prevista para este ano.

BYD Fábrica BYD/Divulgação

O anúncio foi feito em um webinar com participação de cerca de 300 representantes de empresas do setor de autopeças, promovido em parceria com a Abipeças e o Sindipeças. Durante o encontro, o vice-presidente sênior da BYD Auto Brasil, Alexandre Baldy, afirmou que a empresa sempre teve como plano produzir veículos integralmente no país e destacou a importância de integrar a cadeia de suprimentos brasileira ao projeto da marca.

Fábrica de Camaçari em Obras (janeiro de 2025, BYD Divulgação)

O presidente da Abipeças e do Sindipeças, Cláudio Sahad, reforçou que toda montadora que optar por utilizar fornecedores nacionais contará com o apoio das entidades. A primeira empresa homologada para fornecer à fábrica de Camaçari foi a Continental Pneus, também instalada no polo baiano.

BYD Dolphin Mini BYD/Divulgação

Segundo a BYD, já existe “uma lista de centenas de demandas envolvendo itens como para-choques, pneus e baterias, que será ampliada nos próximos meses”. A montadora, que em 2025 respondeu por 8 em cada 10 veículos elétricos vendidos no Brasil e 3 em cada 10 híbridos, conta atualmente com quase 190 concessionárias e deve atingir a marca de 200 pontos de venda em breve.

BYD Song Pro 2026 com mudanças visuais e de conteúdo em exposição em SP Marcos Camargo Jr

De acordo com a BYD os primeiros veículos que serão montados na fábrica baiana serão o Dolphin Mini e o SUV híbrido Song Pro. A empresa fez um evento mostrando a fábrica em julho mas a produção efetivamente ainda não começou. A BYD já vendeu mais de 60 mil veículos no mercado nacional só neste ano.

BYD Song Pro 2026: SUV MELHOR que Corolla Cross e Compass? VEJA O VÍDEO!

