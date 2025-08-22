BYD realiza mais uma edição do “Mega Electric Day” neste sábado, 23 Song Pro GS 2026 será oferecido por R$ 199.990, com supervalorização do usado Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/08/2025 - 22h00 (Atualizado em 21/08/2025 - 22h00 ) twitter

BYD Song Pro 2026 com mudanças visuais e de conteúdo em exposição em SP Marcos Camargo Jr

A BYD promove neste sábado (23) mais uma edição do Mega Electric Day, evento realizado em concessionárias de todo o Brasil com condições comerciais para a linha 2026 de híbridos e elétricos da marca.

Entre os destaques desta ação está o Song Pro GS 2026, agora disponível também na cor Preta Cosmos e equipado com o pacote ADAS 2, que reúne tecnologias como controle de cruzeiro adaptativo, assistente de permanência em faixa, frenagem automática de emergência e sensor de ponto cego. O modelo será oferecido por R$ 199.990, com supervalorização do usado e seguro grátis.

BYD Song Plus 2026 Marcos Camargo Jr 27.07.2025

O Song Plus Premium 2026, vendido a R$ 299.800, também faz parte da campanha com seguro gratuito, IPVA 2025 incluso e três anos de revisões sem custo.

Fotos do BYD King híbrido 2026 nas concessionárias da marca Marcos Camargo Jr

O King GS 2026, sedã híbrido mais vendido do país, recebeu o pacote ADAS 2, novas rodas de liga leve e a inédita cor Inkstone Blue na nova linha. Com preço de R$ 175.990, o modelo será comercializado neste sábado com três anos de revisões grátis.

BYD Dolphin Marcos Camargo Jr 17.07.2025

Além desses benefícios, a montadora oferece documentação gratuita (primeiro registro e placas) para todos os modelos da linha Song, King (GL e GS) e Dolphin GS. Todos os veículos híbridos saem com carregador portátil, enquanto os 100% elétricos contam com wallbox incluso. A garantia segue inalterada: oito anos para a Bateria Blade e seis anos para o veículo, ambos sem limite de quilometragem. A rede de concessionários BYD já tem 180 pontos em todo o país e no último mês a marca vendeu 7.400 unidades no mercado nacional.

