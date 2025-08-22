BYD realiza mais uma edição do “Mega Electric Day” neste sábado, 23
Song Pro GS 2026 será oferecido por R$ 199.990, com supervalorização do usado
A BYD promove neste sábado (23) mais uma edição do Mega Electric Day, evento realizado em concessionárias de todo o Brasil com condições comerciais para a linha 2026 de híbridos e elétricos da marca.
Entre os destaques desta ação está o Song Pro GS 2026, agora disponível também na cor Preta Cosmos e equipado com o pacote ADAS 2, que reúne tecnologias como controle de cruzeiro adaptativo, assistente de permanência em faixa, frenagem automática de emergência e sensor de ponto cego. O modelo será oferecido por R$ 199.990, com supervalorização do usado e seguro grátis.
O Song Plus Premium 2026, vendido a R$ 299.800, também faz parte da campanha com seguro gratuito, IPVA 2025 incluso e três anos de revisões sem custo.
O King GS 2026, sedã híbrido mais vendido do país, recebeu o pacote ADAS 2, novas rodas de liga leve e a inédita cor Inkstone Blue na nova linha. Com preço de R$ 175.990, o modelo será comercializado neste sábado com três anos de revisões grátis.
Além desses benefícios, a montadora oferece documentação gratuita (primeiro registro e placas) para todos os modelos da linha Song, King (GL e GS) e Dolphin GS. Todos os veículos híbridos saem com carregador portátil, enquanto os 100% elétricos contam com wallbox incluso. A garantia segue inalterada: oito anos para a Bateria Blade e seis anos para o veículo, ambos sem limite de quilometragem. A rede de concessionários BYD já tem 180 pontos em todo o país e no último mês a marca vendeu 7.400 unidades no mercado nacional.
BYD Song Pro 2026: SUV MELHOR que Corolla Cross e Compass? VEJA O VÍDEO!
