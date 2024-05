BYD Seal 06 terá até 120km de autonomia elétrica Motor será 1.5 turbo combinado com outros dois motores elétricos para uma autonomia de 2.000km

BYD Seal 06 terá até 120km de autonomia elétrica (BYD/Reprodução)

A BYD revelou todos os dados técnicos do novo Seal 06, um novo sedã médio que terá autonomia de 80 a 120km no modo puramente eletrico. O motor híbrido também será uma nova combinação de sistema que veremos em outros modelos.

Vale lembrar que o BYD Seal 06 estreia ainda em maio com dimensões ampliadas: 4,83m de comprimento, 1,87m de largura e 1,49m de altura com 2,79m de entre eixos.

A BYD revelou que serão cinco versões da novidade. O visual inclui rodas aro 17, multimídia de 12,8″ e sistema operacional novo DiLink com painel de 8,8″ digital. Terá itens como som de seis alto falantes, central “power bank” móvel, controle remoto e controle de Cruzeiro adaptativo.

O sistema híbrido do BYD Seal 06 será uma evolução que veremos em carros como o Song por exemplo. O motor será 1.5 turbo combinado com outros dois motores elétricos para uma autonomia de 2.000km com um tanque.

Novos dados também dão conta que o BYD Seal 06 terá sistema de carga rápido de 22Kw ou 6,6kw para recarga lenta. Também estreia o sistema 2 DiPilot com novo sistema operação e opções de rodas aro 19 e sistema premium de som ainda mais aprimorado.

Os preços ficarão entre US$ 16 e US$ 20 mil, cerca de R$ 82 a R$ 103 mil em valores puramente convertidos. O Seal 06 pode ser uma das novidades a estrear no Brasil mas isso ainda deve levar um tempo para acontecer.





