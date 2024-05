Alto contraste

BYD Seal híbrido DM-i estreia motor que faz até 34km/l (AutoHome/Divulgação)

Apresentado no Salão de Pequim há cerca de um mês, o sedã Seal 06 já está em pré-venda na China. A novidade é que o Seal 06 traz o visual do Seal elétrico, mas desta vez vem equipado com um sistema híbrido DM-i de quinta geração, com potência de até 263 cv. Por lá, o sedã tem preço a partir de US$ 13.750, cerca de R$ 71 mil em conversão direta.

O BYD Seal 06 mede 4,83 m de comprimento, 1,87 m de largura e 1,49 m de altura, com 2,79 m de entre-eixos. As rodas são de 18 polegadas. Já o interior conta com multimídia de 15,6″ e um novo sistema operacional DiLink, com painel digital de 8,8″.

O sedã terá itens como som com oito alto-falantes, central “power bank” móvel, controle remoto, controle de cruzeiro adaptativo, sistema DiPilot 2, entre outros.

Sob o capô, o BYD Seal 06 tem sistema híbrido plug-in e um motor elétrico, que juntos totalizam 263 cv e 210 Nm de torque. Também haverá uma versão com motor de até 217 cv e 260 Nm de torque. O modelo terá configurações com baterias de 10,08 kWh, que conferem uma autonomia de até 80 km, e também uma bateria de 15,8 kWh, permitindo rodar até 120 km no modo elétrico.

Na China, a BYD vende o Seal 06 com preços entre US$ 13.750 e US$ 19.300, que em uma conversão direta variam entre R$ 71 mil e R$ 100 mil. Embora a BYD tenha um cronograma de lançamentos no Brasil, o Seal 06 pode não estar nos planos.

Aqui, a marca lançou este ano o TAN, Dolphin Mini e lançará o sedã King, o Song Plus atualizado, além do Song Pro, a picape Shark e, possivelmente, não terá espaço para mais um carro híbrido em um segmento já em declínio. Seja como for, seria mais uma opção para quem gosta do design do Seal, mas não quer levar um carro elétrico para casa.

