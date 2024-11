BYD Song Plus Premium chega com novo visual e 324cv SUV híbrido faz de zero a 100 km/h em apenas 5,2 segundos e tem autonomia de 690 km Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 26/11/2024 - 15h01 (Atualizado em 26/11/2024 - 15h28 ) twitter

BYD/Divulgação BYD/Divulgação

O BYD Song Plus Premium é lançado no Brasil por R$ 299.800, o que o torna o modelo topo de linha da família, que já tem o Song Pro e Song Plus. A novidade tem motorização de 324 cv, pode rodar até 690 km, segundo o Inmetro, e faz de zero a 100 km/h em somente 5,2 segundos.

BYD/Divulgação BYD/Divulgação

O novo BYD Song Plus adota um visual distinto aos outros dois modelos da gama, uma vez que tem desenho mais arrojado com uma grade frontal formada por quatro barras cromadas, faróis parecidos com o Seal e rodas de liva-leve de 19 polegadas. A traseira tem uma ampla lanterna sobre a tampa do porta-malas e para-choque.

BYD/Divulgação BYD/Divulgação

Já o interior segue o padrão da marca com amplas telas, sendo 12,3 polegadas de painel digital e 15,36 polegadas de multimídia, que conta com conexão com Android Auto e Apple CarPlay sem fio.

BYD/Divulgação BYD/Divulgação

O BYD Song Plus Premium mede 4,77 metros de comprimento, 1,89 metro de largura, 1,67 metro de altura e 2,76 metros de entre-eixos. O porta-malas tem a capacidade de 574 litros.

‌



BYD/Divulgação BYD/Divulgação

O SUV híbrido, que é rival do Toyota Corolla Cross, Jeep Compass e do GWM Haval H6, vem equipado com com piloto automático adaptativo, bancos dianteiros com ajuste elétrico e ventilação, detector de ponto cego, frenagem automática de emergência, câmera de 360 graus, assistente de permanência em faixa, bancos de couro, carregador de smartphone sem fio, teto solar, faróis full-LED, entre outros equipamentos.

BYD/Divulgação BYD/Divulgação

O BYD Song Plus Premium vem equipado com um motor 1.5 litro turbo, de até 129 cv e 22,4 kgfm de torque, uma máquina elétrica dianteira de 204 cv e 30,6 kgfm de torque e uma traseira com 163 cv e 30,6 kgfm de torque. Ao todo, são 324 cv, o que é 89 cv a mais do Song Plus DM-i, que tem 235 cv. Com isso, o modelo faz de zero a 100 km/h em apenas 5,2 segundos e chega aos 180 km/h.

‌



BYD/Divulgação BYD/Divulgação

Já a bateria é do tipo Blade de lítio-ferro-fosfato - LFP tem 18,3 kWh, o que permite ao SUV rodar 52 km no modo elétrico e 690 km usando a eletricidade e o combustível.

