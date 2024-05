Alto contraste

BYD vai lançar minivan elétrica M6 que já está pronta

A BYD está preparando o lançamento da minivan M6. Baseada na plataforma do híbrido Song Max, esta será uma versão 100% elétrica com sua visão familiar a respeito da BYD, que vem crescendo em todos os segmentos.

O novo veículo tem as dimensões do Song Max com seus 4,71m de comprimento, 1,81m de largura e 1,88m de altura com 2,78m de entre eixos. O BYD M6 ainda não teve a motorização revelada, mas a marca deve equipar a minivan com uma nova geração de baterias BLADE que começa a chegar ao mercado. Por hora deverá ter baterias de 71,7kwh com alcance de 522km no ciclo WLTP.

O Song Max como comparação usa motor 1.5 aspirado de 81cv e 13kgfm de torque combinado com motor 132kw e 31kgfm alimentado por bateria de 8 ou 18kwh capaz de rodar até 105km no modo elétrico.

A data de lançamento ainda não foi confirmada pela BYD na China. Esse veículo terá foco nos mercados de exportação da BYD. Modelos como Chrysler Pacífica, Toyota Sienna, Kia Sedona e Carnival, Honda Odissey e Ford Flex, que são bem aceitos em mercados como a Europa e Estados Unidos onde esse perfil de veículos tem boa aceitação.

